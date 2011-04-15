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28/11/2019
14:28

В парке "Остров Мечты" началась итоговая проверка

Эксперты приступили к итоговой проверке парка "Остров Мечты" в Нагатинской пойме, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Строительно-монтажные работы завершены. После устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе в эксплуатацию", - сказал О.Антосенко.

По его словам, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на знаковом для города объекте.

"К проверкам парка привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые передают заключения по проведённым исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер. Все нарушения застройщик устраняет оперативно", - подчеркнул председатель комитета.

Напомним, "Остров Мечты" - первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня строится в Нагатинской пойме.

Проект нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции составляют $1.5 млрд.

"Остров Мечты" объединяет всё лучшее из мировой индустрии развлечений - заключены лицензионные соглашения с крупнейшими медиа-холдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.

Концепцию крытой части "Острова Мечты" и ландшафтного парка разработали крупнейшие международные компании в сфере проектирования парков развлечений: Cunningham Architects, Chapman Taylor, Land Milano.

Парк объединил на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта "Остров Мечты".

Парк будет включать восемь тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России. Открыть парк планируется до конца 2019 года.

Вторую очередь парка, включающую двухкилометровую набережную с променадом для пеших и велосипедных прогулок, концертный зал, гостиницу на 410 номеров и детскую яхтенную школу, планируется открыть в начале 2021 года.

"AK&M" от 28.11.2019
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