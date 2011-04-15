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28/11/2019
14:29

Метро до "Внуково" протянут к 2023 году

Продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта "Внуково" планируется завершить в 2022 году, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"На участке жёлтой ветки метро от станции "Рассказовка" до Внуково ведётся обустройство стройплощадок, после чего начнётся подготовка к строительству. Длина участка составит 5.46 км, на нём откроются две станции - "Пыхтино" и "Внуково", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, маршрут линии был представлен местным жителям на публичных слушаниях в марте 2019 года.

"Линия пройдёт вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в посёлок Внуково", - отметил А.Бочкарев.

Как следует из материалов Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы, на проектирование и строительство участка выделено около 34.5 млрд руб.

Напомним, 30 августа 2018 года открылось семь станций Калининско-Солнцевской линии метро: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



"AK&M" от 28.11.2019
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