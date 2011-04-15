Правительство утвердило стратегию развития рыбхозкомплекса РФ до 2030 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года и план её реализации.



Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства РФ. Документ внесён Минсельхозом России.



В нём определены приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, направленные на обеспечение динамичного развития рыбохозяйственного комплекса, обновление производственных фондов, уход от сырьевого экспорта путём стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль.



Стратегией предусматривается реализация пяти основных (инвестиционных) комплексных проектов развития и семи поддерживающих (вспомогательных) проектов.



В рамках реализации стратегии планируется, в частности, обеспечить к 2030 году увеличение валовой добавленной стоимости за счёт развития производства продукции глубокой переработки; увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24.5 тыс.; рост производительности труда в 1.4 раза по сравнению с 2018 годом; разработку и внедрение национальной системы экологической сертификации добытых (выловленных) водных биологических ресурсов и произведённой из них рыбной и иной продукции; увеличение до 3 млн т в год объёмов грузообработки отечественной рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов через российские морские порты; увеличение до 80% доли обслуживания отечественных судов рыбопромыслового флота в российских портах.



Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый - до 31 декабря 2025 года, второй - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.







"AK&M" от 28.11.2019