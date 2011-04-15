Почты РФ и Китая будут развивать логистическую услугу cPacket

"Почта России" и Почта Китая договорились о совместном развитии логистической услуги cPacket. Об этом говорится в сообщении российской компании.



Основной целью услуги cPacket, также именуемой как отслеживаемый мелкий пакет, является контроль над потоком мелких отслеживаемых отправлений при их обмене между КНР и РФ. Поток cPacket будет доставляться в Россию по магистральному логистическому каналу, который организован дочерней компанией "Почты России" в Китае - RP Logistics.



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



Ежегодно "Почта России" принимает около 2.5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433.3 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объём транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3.2 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).



Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12.2 млрд руб. и составила 190.43 млрд руб. по сравнению со 178.1 млрд руб. в 2017 году. Фактическая чистая прибыль "Почты России" в 3.5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2.7 млрд руб.







"AK&M" от 28.11.2019