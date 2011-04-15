Руководителем Росавтодора назначен А.Костюк

Заместителем министра транспорта - руководителем Росавтодора назначен Андрей Костюк, сообщил Минтранс.



Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



А.Костюк в 2002-2006 годах работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении "Дирекция транспортного строительства" при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Санкт-Петербурга, дойдя до должности заместителя начальника отдела транспортных сооружений.



С 2006 по 2012 год был заместителем начальника, а затем начальником ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства". С декабря 2012 по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства, а с 27 сентября 2018 года возглавил его.



Андрей Костюк является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса.







"AK&M" от 28.11.2019