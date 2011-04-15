ЦБ объявил учётную цену золота на 29 ноября - 3003.83 руб./г против 3002.45 руб./г на 28 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 29 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3003.83 руб./грамм
Серебро: - 35.15 руб./грамм
Платина: - 1838.30 руб./грамм
Палладий: - 3777.59 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
22.11 23.11 26.11 27.11 28.11
Золото 3015.06 3013.70 2991.94 3000.45 3002.45
Серебро 35.13 35.01 35.21 34.73 34.83
Платина 1871.97 1866.02 1830.69 1850.51 1853.13
Палладий 3620.78 3625.54 3661.39 3717.50 3710.38