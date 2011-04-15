Индекс предпринимательской уверенности в добывающих производствах снизился

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние деловой активности с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года, в добывающих производствах снизился на 3 пункта и составил минус 4%; в обрабатывающих производствах вырос на 1 пункт и составил минус 5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года в добывающих производствах снизился на 3 пункта и составил минус 1.6%; в обрабатывающих производствах вырос на 1 пункт и составил минус 2.5%.



Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в ноябре 2019 года в добыче полезных ископаемых - 70%; в обрабатывающих производствах - 66%.





AK&M Антикризис