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28/11/2019
18:25

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих производствах снизился

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние деловой активности с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года, в добывающих производствах снизился на 3 пункта и составил минус 4%; в обрабатывающих производствах вырос на 1 пункт и составил минус 5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года в добывающих производствах снизился на 3 пункта и составил минус 1.6%; в обрабатывающих производствах вырос на 1 пункт и составил минус 2.5%.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в ноябре 2019 года в добыче полезных ископаемых - 70%; в обрабатывающих производствах - 66%.


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