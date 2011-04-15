Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 ноября, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 ноября 2019 года, не изменились - 44.67 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марок АИ-92 и АИ-95 не изменился в цене - 42.24 руб. и 45.76 руб. за литр соответственно. Топливо АИ-98 подорожало на 0.1% до 51.71 руб. за литр. Дизель стал дороже на 0.5% - 47.37 руб. за литр.



За период с 19 по 25 ноября зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в семи центрах субъектов РФ, наибольшее в Горно-Алтайске и Волгограде - на 0.9% и 0.8% соответственно.



Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в девяти центрах субъектов РФ, наибольшее в Южно-Сахалинске - на 2.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге с 19 по 25 ноября цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39.9 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.8 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.







"AK&M" от 28.11.2019