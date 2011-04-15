Длина линий метро к 2025 году увеличится до 600 км, С.Собянин

Длина линий столичной подземки к 2025 году увеличится до 600 км, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Глава города подчеркнул, что темпы строительства метро в столице - беспрецедентные. "Нигде и близко таких темпов нет", - заявил С.Собянин.





"AK&M" от 28.11.2019