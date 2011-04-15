МЦД-3 Зеленоград-Раменское построят за два-три года

На строительство третьего Московского центрального диаметра Зеленоград-Раменское (МЦД-3) понадобится два-три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, следующим этапом МЦД станет Зеленоградская ветка, которая пройдёт, скорее всего, минуя Ленинградский вокзал на северо-восток Москвы.



Длина МЦД-3 Зеленоград-Раменское составит 88 км, на линии расположится 43 станции, на 12 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.



Как ранее отмечал заместитель руководителя Института Генплана столицы Денис Власов, по третьему проекту МЦД уже намечены условные точки развития.



Например, Ховрино-2 с пересадкой на станцию метро "Ховрино", НАТИ с пересадкой на МЦК, Петровско-Разумовское, где планируется перенос платформы ближе к метро, что позволит сформировать единый транспортный узел. Там появится новая пересадка между третьим и первым диаметрами, также здесь будет две линии метро.



"Интересен узел на станции Рижская, платформа Фрезер, имеющая пересадку на МЦК и станцию Косино, где есть две станции метро. Организация удобной пересадки позволит сформировать множество альтернативных маршрутов. Это повысит надёжность всей транспортной системы", - считает Д.Власов, цитируемый в сообщении.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.





"AK&M" от 28.11.2019