Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/11/2019
18:40

МЦД-3 Зеленоград-Раменское построят за два-три года

На строительство третьего Московского центрального диаметра Зеленоград-Раменское (МЦД-3) понадобится два-три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, следующим этапом МЦД станет Зеленоградская ветка, которая пройдёт, скорее всего, минуя Ленинградский вокзал на северо-восток Москвы.

Длина МЦД-3 Зеленоград-Раменское составит 88 км, на линии расположится 43 станции, на 12 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.

Как ранее отмечал заместитель руководителя Института Генплана столицы Денис Власов, по третьему проекту МЦД уже намечены условные точки развития.

Например, Ховрино-2 с пересадкой на станцию метро "Ховрино", НАТИ с пересадкой на МЦК, Петровско-Разумовское, где планируется перенос платформы ближе к метро, что позволит сформировать единый транспортный узел. Там появится новая пересадка между третьим и первым диаметрами, также здесь будет две линии метро.

"Интересен узел на станции Рижская, платформа Фрезер, имеющая пересадку на МЦК и станцию Косино, где есть две станции метро. Организация удобной пересадки позволит сформировать множество альтернативных маршрутов. Это повысит надёжность всей транспортной системы", - считает Д.Власов, цитируемый в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.


"AK&M" от 28.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100