Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Станцию метро "Гольяново" построят в северо-восточной части района. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.
Длина нового участка метро и расположение станции определят в ходе разработки проекта территории.
"AK&M" от 28.11.2019