В депо "Нижегородское" построен первый тоннель, сообщил Стройкомплекс.



"Работы велись при помощи шестиметрового проходческого комплекса "Виктория". Он построил тоннель длиной порядка 1900 м. Строительство правого тоннеля будет закончено к весне следующего года", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своих социальных сетях.



По его словам, депо "Нижегородское" будет обслуживать составы Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.



"Депо "Нижегородское" сможет принимать на отстой и ремонт до 30 составов одновременно и создать порядка 1000 рабочих мест", - отметил М.Хуснуллин.





"AK&M" от 28.11.2019