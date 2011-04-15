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29/11/2019
10:26

Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 29 ноября 2019 года.

ЗАЕМЩИКИ НА LADA ДЫШАТ
ПОЛОВИНА КРЕДИТОВ ПОД ЗАЛОГ GRANTA ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ

Как узнал "Ъ", чаще всего задерживают платежи по автозалогам владельцы Lada Granta - бестселлера российского рынка автомобилей. Также высок процент просрочки у владельцев некогда популярной Opel Astra, которая не продается в РФ с 2015 года. Среди других самых массовых в автозаймах машин наиболее пунктуально вносят платежи по залогу владельцы Nissan Almera, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla.


АНДРЕЙ ЧЕРНЯКОВ ОБВИНЕН ЗА ВЕСЬ "КОСМОС"
СТРОИТЕЛЬ АЛАБЯНО-БАЛТИЙСКОГО ТОННЕЛЯ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ СЛЕДСТВИЮ

Как стало известно "Ъ", вчера Следственный комитет России (СКР) предъявил официальное обвинение экс-главе НПО "Космос" Андрею Чернякову, выданному в минувшую пятницу Польшей. Бизнесмен, которому инкриминируют хищение кредитов Банка Москвы (сейчас БМ-банк) на 12 млрд руб., отрицает само событие преступления. При этом он попросил за счет распродажи своих арестованных активов погасить долги компании перед рабочими.


БИЗНЕСУ ОКАЖУТ ГОСУСЛУГУ
КОМПАНИИ ПОДКЛЮЧАТ К ЦИФРОВОМУ ГОСУПРАВЛЕНИЮ

Правительство одобрило "дорожную карту" о цифровизации госуправления, предполагающую участие бизнеса в оказании госуслуг. Документ также предлагает запретить чиновникам создавать информационные системы, которые вступят в прямую конкуренцию с коммерческими сервисами вроде "Яндекс.Такси" и ЦИАН. Оказание госуслуг позволит бизнесу получить доступ к данным, уверены участники рынка.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 29.11.2019
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