Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 29 ноября 2019 года.



ЗАЕМЩИКИ НА LADA ДЫШАТ

ПОЛОВИНА КРЕДИТОВ ПОД ЗАЛОГ GRANTA ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ



Как узнал "Ъ", чаще всего задерживают платежи по автозалогам владельцы Lada Granta - бестселлера российского рынка автомобилей. Также высок процент просрочки у владельцев некогда популярной Opel Astra, которая не продается в РФ с 2015 года. Среди других самых массовых в автозаймах машин наиболее пунктуально вносят платежи по залогу владельцы Nissan Almera, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla.





АНДРЕЙ ЧЕРНЯКОВ ОБВИНЕН ЗА ВЕСЬ "КОСМОС"

СТРОИТЕЛЬ АЛАБЯНО-БАЛТИЙСКОГО ТОННЕЛЯ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ СЛЕДСТВИЮ



Как стало известно "Ъ", вчера Следственный комитет России (СКР) предъявил официальное обвинение экс-главе НПО "Космос" Андрею Чернякову, выданному в минувшую пятницу Польшей. Бизнесмен, которому инкриминируют хищение кредитов Банка Москвы (сейчас БМ-банк) на 12 млрд руб., отрицает само событие преступления. При этом он попросил за счет распродажи своих арестованных активов погасить долги компании перед рабочими.





БИЗНЕСУ ОКАЖУТ ГОСУСЛУГУ

КОМПАНИИ ПОДКЛЮЧАТ К ЦИФРОВОМУ ГОСУПРАВЛЕНИЮ



Правительство одобрило "дорожную карту" о цифровизации госуправления, предполагающую участие бизнеса в оказании госуслуг. Документ также предлагает запретить чиновникам создавать информационные системы, которые вступят в прямую конкуренцию с коммерческими сервисами вроде "Яндекс.Такси" и ЦИАН. Оказание госуслуг позволит бизнесу получить доступ к данным, уверены участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 29.11.2019