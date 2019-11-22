ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 ноября, в размере 70.5747 руб. против 70.4398 руб. на 28 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



28.11.19 - 70.4398 руб.

27.11.19 - 70.5159 руб.

26.11.19 - 70.3122 руб.

23.11.19 - 70.5207 руб.

22.11.19 - 70.6997 руб.

























































































































































































































































"AK&M" от 28.11.2019