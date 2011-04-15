Повтор! Доля убыточных предприятий в России в январе-сентябре составила 29%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в январе-сентябре 2019 года вырос на 16.2% до 11.689 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Прибыль на 13.192 трлн руб. получили 35 тыс. организаций, убыток на 1.503 трлн руб. - 14.4 тыс. организаций.



Доля убыточных предприятий в России в январе-сентябре составила 29%.





"AK&M" от 28.11.2019