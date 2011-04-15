Российская валюта завершает неделю умеренным ослаблением (-0.4% в паре с долларом и -0,3% в паре с евро). Сегодня внешний фон складывается для рубля скорее негативно. Об этом говорится в обзоре Nordea.



События вокруг торговых переговоров не дают существенного повода для оптимизма после того, как Трамп подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. Риторика последних дней не содержала в себе дополнительных сигналов о близости к подписанию торговой сделки.



Снижение валют латиноамериканского региона создает умеренно негативный фон вокруг всего блока валют развивающихся стран.



Налоговый период в России завершился вчерашней уплатой налога на прибыль. Совокупность перечисленных факторов не формирует предпосылок для укрепления рубля в конце текущей недели.



"AK&M" от 29.11.2019