Боковик на рынке акций продолжится

Рынок акций вчера открылся в минусе, реагируя на падавшие американские фьючерсы и нефть, но к концу дня вся просадка была выкуплена и индекс Мосбиржи закрылся в районе открытия. Фондовые площадки США вчера не работали по случаю праздника, что и обусловило низкую активность отечественных инвесторов. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Сегодня ситуация может повторится. Опять с утра американские фьючерсы снижаются в районе 0.2%, полпроцента теряет нефть. Аналитик ждет слабо негативного открытия российского рынка акций с тестированием зоны поддержки 2910-2920 пунктов.



Однако для сильной просадки поводов нет, также как и для существенного роста. Обороты торгов опять будут невысокими как из-за отсутствия поводов для движения, так и из-за укороченной торговой сессии в США (продлится до 21.00).



Пара доллар-рубль вчера уходила выше сопротивления 64.10, но закрепиться там пока не смогла. Внутренних драйверов для роста отечественной валюты нет, и если мы на рынок не придут сверхпозитивные новости, например о подписании соглашения между США и Китаем, то рубль продолжит плавно дешеветь с большой вероятностью ухода чуть выше отметки 65 руб. за доллар.



Пока рынки слабо реагируют на ухудшение отношений между двумя крупнейшими мировыми державами из-за фактической поддержки США протестующих в Гонконге, что Китай расценивает как вмешательство во внутренние дела своей страны. Это наводит на мысль, что финансисты все-таки ждут серьезного прогресса в решении главного вопроса года.



Все спокойно и на рынке нефти, которая также остается в узком восходящем канале с границами $62.3-63.7 за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявлении цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх. В том числе краткосрочный уход котировок в район $66-67 за баррель совсем не исключен.



"AK&M" от 29.11.2019