ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Осколбанка. По величине активов кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.



Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.



Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности; проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.



В Осколбанке будет действовать временная администрация Банка до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Осколбанк является участником системы страхования вкладов.





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