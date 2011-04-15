Влияние нефтяного фактора на российские активы усилится, полагают аналитики

В последний торговый день недели на рынках продолжает ощущаться присутствие рисков, связанных с эскалацией торговой напряженности между США и КНР. Инвесторы не проявляют интереса к покупкам рисковых активов, а торговая активность в целом невысокая в связи с праздниками в США. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



На российском рынке тоже проявляется осторожность, но и развития исходящего импульса тоже не наблюдается. Это может говорить о том, что инвесторы заняли скорее выжидательную позицию. Так, за первый час сессии индекс МосБиржи и РТС снизились на 0.28% и 0.22% соответственно.



С рынка нефти внятных сигналов по-прежнему не поступает. После вчерашнего закрытия в небольшом плюсе, Brent торгуется практически во флэте, пытаясь зацепиться за отметку $63 за баррель. Уже полторы недели котировки не выходят за пределы канала, ограниченного 100- и 200-дневными скользящими средними, подтверждая консолидационные настроения в сырьевом сегменте.



Отсутствие активности игроков объясняется не только неопределенностью в отношении торговой сделки, но и противоречивыми ожиданиями в преддверии саммита ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Если экспортеры не увеличат объем сокращаемой добычи, это станет разочарованием для игроков, которые в этом случае начнут массово ликвидировать длинные позиции с оглядкой на новые рекорды по добыче сланцево нефти в США.



Рубль пытается укрепиться после двух дней снижения. Однако в целом движения в паре тоже носят ограниченный характер. По сути, доллар/рубль продолжает курсировать вокруг отметки 64 руб., и эта консолидация продолжится до тех пор, пока на торговом фронте не произойдут сдвиги в том или ином направлении.



На предстоящей неделе усилится влияние нефтяного фактора на российскую валюту и отечественные активы в целом в контексте грядущего саммита ОПЕК. Медвежий сценарий по Brent позволит доллару закрепиться над вышеупомянутым уровнем, полагает аналитик.





"AK&M" от 29.11.2019