Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/11/2019
11:52

Влияние нефтяного фактора на российские активы усилится, полагают аналитики

В последний торговый день недели на рынках продолжает ощущаться присутствие рисков, связанных с эскалацией торговой напряженности между США и КНР. Инвесторы не проявляют интереса к покупкам рисковых активов, а торговая активность в целом невысокая в связи с праздниками в США. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

На российском рынке тоже проявляется осторожность, но и развития исходящего импульса тоже не наблюдается. Это может говорить о том, что инвесторы заняли скорее выжидательную позицию. Так, за первый час сессии индекс МосБиржи и РТС снизились на 0.28% и 0.22% соответственно.

С рынка нефти внятных сигналов по-прежнему не поступает. После вчерашнего закрытия в небольшом плюсе, Brent торгуется практически во флэте, пытаясь зацепиться за отметку $63 за баррель. Уже полторы недели котировки не выходят за пределы канала, ограниченного 100- и 200-дневными скользящими средними, подтверждая консолидационные настроения в сырьевом сегменте.

Отсутствие активности игроков объясняется не только неопределенностью в отношении торговой сделки, но и противоречивыми ожиданиями в преддверии саммита ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Если экспортеры не увеличат объем сокращаемой добычи, это станет разочарованием для игроков, которые в этом случае начнут массово ликвидировать длинные позиции с оглядкой на новые рекорды по добыче сланцево нефти в США.

Рубль пытается укрепиться после двух дней снижения. Однако в целом движения в паре тоже носят ограниченный характер. По сути, доллар/рубль продолжает курсировать вокруг отметки 64 руб., и эта консолидация продолжится до тех пор, пока на торговом фронте не произойдут сдвиги в том или ином направлении.

На предстоящей неделе усилится влияние нефтяного фактора на российскую валюту и отечественные активы в целом в контексте грядущего саммита ОПЕК. Медвежий сценарий по Brent позволит доллару закрепиться над вышеупомянутым уровнем, полагает аналитик.


"AK&M" от 29.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100