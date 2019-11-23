ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 ноября в размере 64.0817 руб. против 64.1005 руб. на 29 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.11.19 - 64.1005 руб.

28.11.19 - 63.9722 руб.

27.11.19 - 64.0239 руб.

26.11.19 - 63.7637 руб.

23.11.19 - 63.7101 руб.























































































"AK&M" от 29.11.2019