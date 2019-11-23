ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 ноября в размере 70.5475 руб. против 70.5747 руб. на 29 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



29.11.19 - 70.5747 руб.

28.11.19 - 70.4398 руб.

27.11.19 - 70.5159 руб.

26.11.19 - 70.3122 руб.

23.11.19 - 70.5207 руб.



























































































































































































































































"AK&M" от 29.11.2019