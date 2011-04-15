Рынок ПИФов ускорил рост за счёт открытых фондов

Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов в III квартале выросла на 4.1% (+2.3 п.п. за квартал) и составила 806.5 млрд руб. Об этом свидетельствует отчётность фондов, опубликованная на сайте регулятора.



В III квартале продолжилось сокращение доли закрытых ПИФов в совокупной СЧА фондов для неквалифицированных инвесторов (-3.4 п.п. за квартал до 51.5%) и увеличение доли открытых ПИФов (+2,9 п.п. до 46.4%).



СЧА открытых ПИФов, которые ориентированы в первую очередь на работу с физическими лицами, выросла за III квартал на 10.9% (+5 п.п. за квартал), до 373.9 млрд руб. Число пайщиков открытых ПИФов увеличилось на 8.4% до 641.4 тыс., что составляет более трети совокупного количества владельцев паёв фондов для неквалифицированных инвесторов. Количество закрытых ПИФов снизилось на 9 единиц до 217, открытых - на 2 до 260.



Доля биржевых ПИФов за квартал выросла почти в два раза - с 0.8% до 1.4%. Биржевые ПИФы продолжают показывать самый быстрый прирост СЧА в относительном выражении - на 78.6% до 11.1 млрд руб. за квартал. Число владельцев паев биржевых ПИФов увеличилось на 76% до 28.7 тыс., количество биржевых фондов выросло с 8 до 14. Среди биржевых ПИФов появился один фонд, номинированный в евро.



Количество интервальных ПИФов увеличилось на 1 единицу до 11 фондов.



Общее число пайщиков ПИФов выросло на 3.7% за квартал до 1.8 млн. Общее количество фондов для неквалифицированных инвесторов по итогам июля-сентября 2019 года сократилось на 4 единицы, до 502 фондов.



"AK&M" от 29.11.2019