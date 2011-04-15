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29/11/2019
13:06

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 ноября

Банк России установил на 30 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.4282
1 Азербайджанский манат 37.7729
100 Армянских драмов 13.4062
1 Белорусский рубль 30.4022
1 Болгарский лев 36.0719
1 Бразильский реал 15.2962
100 Венгерских форинтов 21.0056
1000 Вон Республики Корея 54.2762
10 Гонконгских долларов 81.8705
10 Датских крон 94.4280
1 Доллар США 64.0817
1 Евро 70.5475
100 Индийских рупий 89.1944
100 Казахстанских тенге 16.5875
1 Канадский доллар 48.2398
100 Киргизских сомов 91.5453
10 Китайских юаней 91.1948
10 Молдавских леев 36.6391
1 Новый туркменский манат 18.3353
10 Норвежских крон 69.8126
1 Польский злотый 16.3232
1 Румынский лей 14.7382
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9778
1 Сингапурский доллар 46.8879
10 Таджикских сомони 66.1318
1 Турецкая лира 11.1388
10000 Узбекских сумов 67.3835
10 Украинских гривен 26.7341
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.7167
10 Чешских крон 27.5929
10 Шведских крон 67.0872
1 Швейцарский франк 64.1780
10 Южноафриканских рэндов 43.6188
100 Японских иен 58.5034

"AK&M" от 29.11.2019
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