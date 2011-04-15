Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 ноября

Банк России установил на 30 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.4282

1 Азербайджанский манат 37.7729

100 Армянских драмов 13.4062

1 Белорусский рубль 30.4022

1 Болгарский лев 36.0719

1 Бразильский реал 15.2962

100 Венгерских форинтов 21.0056

1000 Вон Республики Корея 54.2762

10 Гонконгских долларов 81.8705

10 Датских крон 94.4280

1 Доллар США 64.0817

1 Евро 70.5475

100 Индийских рупий 89.1944

100 Казахстанских тенге 16.5875

1 Канадский доллар 48.2398

100 Киргизских сомов 91.5453

10 Китайских юаней 91.1948

10 Молдавских леев 36.6391

1 Новый туркменский манат 18.3353

10 Норвежских крон 69.8126

1 Польский злотый 16.3232

1 Румынский лей 14.7382

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9778

1 Сингапурский доллар 46.8879

10 Таджикских сомони 66.1318

1 Турецкая лира 11.1388

10000 Узбекских сумов 67.3835

10 Украинских гривен 26.7341

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.7167

10 Чешских крон 27.5929

10 Шведских крон 67.0872

1 Швейцарский франк 64.1780

10 Южноафриканских рэндов 43.6188

100 Японских иен 58.5034

"AK&M" от 29.11.2019