Банк России на 30 ноября понизил курс евро к рублю почти на 3 копейки до 70.5475 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 64.0817 руб.

Банк России на 30 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 3 копейки до 70.5475 руб. с 70.5747 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 64.0817 руб. с 64.1005 руб. 29 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 30 ноября уменьшилась более чем на 2 копейки (-0.03%) до 66.9913 руб. с 67.0139 руб. 29 ноября.



"AK&M" от 29.11.2019