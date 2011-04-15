АСВ дополнительно направляет на расчёты с кредиторами АКБ "Спурт" 488 млн руб.

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направляет на расчёты с кредиторами первой очереди АКБ "Спурт" (Казань) 487.9 млн руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



За счёт этого в рамках расчётов, проводимых в период с 5 марта 2018 года по 2 марта 2020 года, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов АКБ "Спурт", увеличен до 25.77% суммы установленных требований с 20.31%.



Рост процента достигнут за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации имущества, а также добровольного погашения задолженности должниками банка.



ЦБ отозвал лицензию у банка "Спурт" 21 июля 2017 года. По величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 года занимала 183-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 29.11.2019