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29/11/2019
13:50

АСВ дополнительно направляет на расчёты с кредиторами АКБ "Спурт" 488 млн руб.

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направляет на расчёты с кредиторами первой очереди АКБ "Спурт" (Казань) 487.9 млн руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

За счёт этого в рамках расчётов, проводимых в период с 5 марта 2018 года по 2 марта 2020 года, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов АКБ "Спурт", увеличен до 25.77% суммы установленных требований с 20.31%.

Рост процента достигнут за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации имущества, а также добровольного погашения задолженности должниками банка.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Спурт" 21 июля 2017 года. По величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 года занимала 183-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 29.11.2019
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