РФ и Украина провели переговоры по газовым вопросам

В Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.



Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.



Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договорённости по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.







"AK&M" от 29.11.2019