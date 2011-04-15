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29/11/2019
14:53

Объём выплаченных НПФ пенсий в III квартале продолжил расти

Размер выплаченных пенсий негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) по итогам 9 месяцев 2019 года в годовом исчислении увеличился на 1.4 млрд руб. (+15.9%) и составил 10.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.

В системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПС) объём выплаченных пенсий вырос на 6.9 млрд руб. (+15.1%) и достиг 52.7 млрд руб.

Количество застрахованных лиц в системе ОПС, получающих пенсию, по итогам 9 месяцев 2019 года сократилось на 7.1% до 354.4 тыс. человек. В системе НПО количество участников, получающих пенсию, наоборот, увеличилось на 3.2% до 1.58 млн.

Общее количество застрахованных лиц по ОПС и число участников добровольной пенсионной системы по итогам июля-сентября 2019 года практически не изменились и составили 37.4 и 6.2 млн человек соответственно.

Совокупный объём пенсионных средств НПФ в III квартале 2019 года увеличился на 1.9% до 4.2 трлн руб. Величина пенсионных резервов выросла на 2.2% до 1.4 трлн руб., пенсионных накоплений - на 1.8%, до 2.8 трлн руб. Источником роста пенсионных средств остаётся инвестиционный доход.


"AK&M" от 29.11.2019
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