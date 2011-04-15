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29/11/2019
15:11

Документы по скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург рассмотрят в декабре

Окончание рассмотрения проектной документации на 11 и 12 этапы строительства участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург ожидается в декабре. Об этом заявил на V Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, говорится в сообщении ведомства.

Проектная документация по этапам строительства, рассматриваемая Казанским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России", предполагает строительство участка ВСМ-2 от станции Чебоксары ВСМ (искл.) до станции Казань-2 ВСМ (вкл.) общей протяжённостью 121 км.

В ходе 11 этапа будет выполнен комплекс работ по подготовке территории строительства, а 12 этап предусматривает комплекс работ по строительству железной дороги и сопутствующих объектов на участке станция Чебоксары ВСМ (искл.) - станция Казань-2.

"Скорость движения на участке составит до 380 км в час, что позволит высокоскоростному подвижному составу преодолевать это расстояние за 26 минут без остановок. Сроки реализации и финансирование проекта будут зависеть от принятия решения Правительства Российской Федерации", - рассказал И.Манылов.

Планируется, что в ближайшем будущем в ФАУ "Главгосэкспертиза России" будет представлена проектная документация по 9, 10 этапам строительства по участку ВСМ станция Аэропорт ВСМ (искл.) - станция Чебоксары ВСМ (вкл.) общей протяжённостью 232 км.

Скорость движения на участке составит до 400 км в час, что позволит преодолевать это расстояние за 46 минут без остановок.



"AK&M" от 29.11.2019
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