ЦБ объявил учётную цену золота на 30 ноября - 3000.48 руб./г против 3003.83 руб./г на 29 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3000.48 руб./грамм
Серебро: - 34.91 руб./грамм
Платина: - 1843.94 руб./грамм
Палладий: - 3790.90 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.11 26.11 27.11 28.11 29.11
Золото 3013.70 2991.94 3000.45 3002.45 3003.83
Серебро 35.01 35.21 34.73 34.83 35.15
Платина 1866.02 1830.69 1850.51 1853.13 1838.30
Палладий 3625.54 3661.39 3717.50 3710.38 3777.59