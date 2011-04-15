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29/11/2019
15:43

МТ ППК назначит два доппоезда "Ласточка" на участке Москва-Конаково

Московско-Тверская ППК назначит два дополнительных поезда "Ласточка" на участке Москва-Конаково с 8 декабря. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Новые поезда будут ходить по выходным, отправляясь с Ленинградского вокзала в Конаково в 09:45, а в обратном направлении - в 12:50. По пути из Москвы "Ласточка" остановится на станциях Крюково (Зеленоград), Поварово-1, Подсолнечная (Солнечногорск), Клин, Решетниково и Конаковский Мох. Обратный поезд проследует Конаковский Мох без остановки, но остановится на станциях Сходня и Химки.

Напомним, что "Ласточки" между Конаково и Москвой начали ходить в декабре 2017 года. Пассажиры "Ласточек" на этом маршруте проводят в пути от 30 минут до часа меньше, чем на обычной электричке.

АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва-Зеленоград-Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли 59 млн человек в 2018 году.



"AK&M" от 29.11.2019
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