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29/11/2019
16:52

FESCO запускает новый регулярный поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск

Транспортная группа FESCO расширяет сеть внутрироссийских маршрутов регулярных контейнерных поездов и запускает поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск - FESCO Baltic Siberia Shuttle. Об этом говорится в сообщении компании.

Поезда планируется отправлять один раз в неделю от станции Заневский Пост. Время в пути следования до пункта назначения на станции Новосибирск-Восточный составляет четыре дня. Основу грузопотока FESCO Baltic Siberia Shuttle будут формировать товары народного потребления, табак и пищевые товары. Первый состав в рамках нового сервиса прибыл на станцию Новосибирск-Восточный 26 ноября.

Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порты Санкт-Петербурга морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России в Сибирь.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.


"AK&M" от 29.11.2019
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