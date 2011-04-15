FESCO запускает новый регулярный поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск

Транспортная группа FESCO расширяет сеть внутрироссийских маршрутов регулярных контейнерных поездов и запускает поезд из Санкт-Петербурга в Новосибирск - FESCO Baltic Siberia Shuttle. Об этом говорится в сообщении компании.



Поезда планируется отправлять один раз в неделю от станции Заневский Пост. Время в пути следования до пункта назначения на станции Новосибирск-Восточный составляет четыре дня. Основу грузопотока FESCO Baltic Siberia Shuttle будут формировать товары народного потребления, табак и пищевые товары. Первый состав в рамках нового сервиса прибыл на станцию Новосибирск-Восточный 26 ноября.



Сервис ориентирован на транспортировку импортных товаров, прибывающих в порты Санкт-Петербурга морскими сервисами, а также на внутрироссийские перевозки из северо-западных регионов России в Сибирь.



Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.





"AK&M" от 29.11.2019