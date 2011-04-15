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29/11/2019
17:06

Банк России изменил подходы к оценке риска по проектному финансированию

Банк России изменил подходы к оценке риска по проектному финансированию. Как гооворится в сообщении ЦБ, подход к формированию резерва, предусмотренный для кредитов, предоставленных в рамках кредитования программы "Фабрика проектного финансирования" ВЭБа, будет распространен на другие виды проектного финансирования.

Это даст возможность банкам наращивать объёмы проектного финансирования, то есть предоставлять экономике длинные деньги для крупных проектов, в первую очередь инфраструктурных.

Кроме того, документ уточняет перечень существенных факторов, позволяющих повысить категорию качества ссуды, а также устанавливает примерный перечень документов и информации, которая может использоваться при оценке уровня кредитоспособности заёмщиков – застройщиков, использующих счета эскроу.


"AK&M" от 29.11.2019
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