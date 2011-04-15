Рост ВВП в 2019 году может составить 0.8-1.3%, ЦБ

Темп прироста ВВП в 2019 году сложится ближе к верхней границе прогнозного интервала Банка России 0.8-1.3%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



Годовой темп прироста ВВП в III квартале составил 1.7%, что выше ожиданий Банка России (0.8-1.3%). Более высокие темпы роста, вероятно, были связаны с динамикой валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и сельском хозяйстве.



В октябре экономическая активность продолжила повышаться. Сохранилась тенденция к росту промышленного производства. Заметно ускорился рост оборота розничной торговли, что могло быть вызвано повышением доходов населения в III квартале 2019 года. В условиях увеличения капитальных расходов бюджета ускорился рост инвестиционной активности, подчёркивает ЦБ.





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