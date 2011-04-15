Выплаты вкладчикам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Для приёма заявлений и выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 декабря 2019 года.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Осколбанка сегодня, 29 ноября 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе РФ.



По данным последней имеющейся в АСВ отчётности банка (по состоянию на 1 ноября 2019 года), размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 327.1 млн руб., в том числе по вкладам малых предприятий - порядка 32.1 млн руб.





"AK&M" от 29.11.2019