Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/11/2019
18:21

Главгосэкспертиза одобрила этапы строительства Южного обхода Нижнего Новгорода

Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на площадке V Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы, говорится в сообщении ведомства.

М-7 "Волга", основная автодорога, связывающая европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, в настоящее время активно ремонтируется и достраивается. В состав трассы входит и строящийся Южный обход Нижнего Новгорода, - работы по нему выполняются в рамках четырех очередей, три из которых уже введены в эксплуатацию. На днях после повторного рассмотрения проектно-сметной документации эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проектов двух этапов четвертой очереди обхода, ввод которой позволит вывести транспортный поток за пределы Нижнего Новгорода, существенно разгрузив основные улицы в нижней части города.

"Работы ведутся на территории Кстовского района Нижегородской области. Первый этап предусматривает подготовку участка протяженностью 8.3 км под строительство, а уже на третьем этапе здесь будут проложены временные объездные дороги, железобетонный мост через реку Алферовку, транспортная развязка, новый путепровод и другие сооружения", - рассказал И.Манылов.

Проект реализуется в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Генеральный проектировщик - ООО "ГЕО-ПРОЕКТ".



"AK&M" от 29.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100