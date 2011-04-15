Главгосэкспертиза одобрила этапы строительства Южного обхода Нижнего Новгорода

Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на площадке V Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы, говорится в сообщении ведомства.



М-7 "Волга", основная автодорога, связывающая европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, в настоящее время активно ремонтируется и достраивается. В состав трассы входит и строящийся Южный обход Нижнего Новгорода, - работы по нему выполняются в рамках четырех очередей, три из которых уже введены в эксплуатацию. На днях после повторного рассмотрения проектно-сметной документации эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проектов двух этапов четвертой очереди обхода, ввод которой позволит вывести транспортный поток за пределы Нижнего Новгорода, существенно разгрузив основные улицы в нижней части города.



"Работы ведутся на территории Кстовского района Нижегородской области. Первый этап предусматривает подготовку участка протяженностью 8.3 км под строительство, а уже на третьем этапе здесь будут проложены временные объездные дороги, железобетонный мост через реку Алферовку, транспортная развязка, новый путепровод и другие сооружения", - рассказал И.Манылов.



Проект реализуется в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Генеральный проектировщик - ООО "ГЕО-ПРОЕКТ".







"AK&M" от 29.11.2019