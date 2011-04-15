"Газпром нефть" выступает за электронное взаимодействие с госорганами

"Газпром нефть" предлагает организовать электронное взаимодействие добывающих компаний и госорганов в формате "единого окна".



Как говорится в сообщении Главгосэкспертизы, в ходе V Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы, проходящего в эти дни в Москве, начальник Департамента капитального строительства Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО "Газпром нефть" Сергей Гуреев выступил с предложением организовать взаимодействие вертикально-интегрированных нефтяных компаний и госорганов в формате "единого окна". Он также выразил надежду, что благодаря активной совместной работе Минстроя России и Главгосэкспертизы система такого взаимодействия может заработать уже в самом ближайшем будущем.



"Уверен, что нашу инициативу поддержат не только добывающие компании, но и любое бизнес-сообщество, поскольку сегодня для того, чтобы построить один объект, мы вынуждены обращаться в совершенно разные государственные структуры", - заявил С.Гуреев. По его словам, возможность подачи документов и получения разрешений в режиме единого портала - это наиболее удобный инструмент взаимодействия компаний с госорганами. "Мы очень хотели бы, чтобы эта инициатива была услышана и реализовалась бы в самое ближайшее время", - подчеркнул спикер. При этом он отметил значительную работу, которую проделали Минстрой России, Главгосэкспертиза и Ростехнадзор по интеграции применения технологий информационного моделирования на государственном уровне, а также по внесению в нормативно-правовые акты поправок об обязательном применении технологий информационного моделирования и переходе на электронное взаимодействие с надзорными и контролирующими органами.



С.Гуреев также подчеркнул, что компания "Газпром нефть" одной из первых в нефтегазовой отрасли ввела практику обязательного применения технологий информационного моделирования при проектировании объектов капитального строительства. "Технологии информационного моделирования применяются в "Газпром нефти" с 2012 года и за семь лет уже доказали свою эффективность", - отметил спикер. По его словам, разработка документации в формате BIM-моделей для отдельных проектов позволила сократить сроки строительства более чем на 10 процентов, в том числе за счет повышения качества проектирования и устранения выявленных коллизий на ранних этапах. Кроме того, цифровизация проектов стала базовой основой для применения высокотехнологичных решений при реализации объектов капитального строительства. Так, например, для обмера и контроля объемов земляных работ на проектируемых объектах "Газпром нефти" успешно зарекомендовало себя применение беспилотников. С 2020 года "Газпром нефть" планирует вдвое увеличить число проектов, на которых они будут применяться.



"Применение беспилотников не только сокращает сроки обмерных работ более чем в четыре раза, но и позволяет обеспечить точность измерений, близкую к 100 процентам", - подчеркнул С.Гуреев. Он также рассказал участникам V Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы, что для автоматизации поиска отклонений при строительно-монтажных работах был проведен хакатон (мероприятие, позволяющее IT-специалистам различного профиля создать новый совместный продукт), и уже с 2019 года на объектах компании применяется технология по автоматизированному сравнению облака точек физического объекта и проектной 3D-модели. Также впервые в практике компании был апробирован автономный лазерный сканер.



Кроме того, сейчас ведется работа по внедрению на проектах "Газпром нефти" виртуальной и дополненной реальности (технологии VR/AR), вовлечения робототехники, средств интеллектуального и цифрового контроля и оповещения.



"В 2020 году перед нами стоят новые вызовы и апробация новых технологий, которые позволят сформировать "бесшовное цифровое строительство" проектов компании "Газпром нефть", повысить их безопасность и эффективность. Мы очень рассчитываем на продолжение совместной работы с Минстроем и Главгосэкспертизой в рамках ускорения процессов легитимизации инноваций", - резюмировал С.Гуреев.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 29.11.2019