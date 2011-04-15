"Гарант-Инвест" приобрёл районный торговый центр на Каширском шоссе

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" приобрело небольшой торговый центр на Каширском шоссе. Об этом говорится в сообщении компании.



Для финансирования сделки были использованы средства от облигаций, привлечённые на открытом финансовом рынке. Отмечается, что приобретённое здание будет модернизировано и преобразовано в торговый центр сети "СМОЛЛ", принадлежащей компании.



АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" осуществляет свою деятельность в сфере девелопмента и редевелопмента коммерческой недвижимости Москвы. Компания владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, общая посещаемость которых составляет 36.7 млн человек в год.



На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "ПЕРОВО МОЛЛ", а также сеть районных торговых центров "Смолл". Её ценные бумаги торгуются на Московской Бирже.







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