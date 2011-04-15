Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 октября

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Банк России установил на 2 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5884
1 Азербайджанский манат 38.3537
100 Армянских драмов 13.6695
1 Белорусский рубль 31.2402
1 Болгарский лев 36.2329
1 Бразильский реал 15.6547
100 Венгерских форинтов 21.1524
1000 Вон Республики Корея 54.2591
10 Гонконгских долларов 82.9830
10 Датских крон 94.9315
1 Доллар США 65.0670
1 Евро 70.8449
100 Индийских рупий 91.7309
100 Казахстанских тенге 16.7386
1 Канадский доллар 49.0332
100 Киргизских сомов 93.1985
10 Китайских юаней 91.0232
10 Молдавских леев 36.6885
1 Новый туркменский манат 18.6172
10 Норвежских крон 71.2501
1 Польский злотый 16.1971
1 Румынский лей 14.9322
1 СДР (специальные права
заимствования) 88.7065
1 Сингапурский доллар 46.9425
10 Таджикских сомони 67.1486
1 Турецкая лира 11.4498
10000 Узбекских сумов 68.8788
10 Украинских гривен 26.5295
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.8828
10 Чешских крон 27.4834
10 Шведских крон 65.7355
1 Швейцарский франк 65.0410
10 Южноафриканских рэндов 42.7560
100 Японских иен 60.0332
"AK&M" от 01.10.2019