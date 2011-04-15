Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/10/2019
14:21

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 октября

Банк России установил на 2 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.5884
1 Азербайджанский манат 38.3537
100 Армянских драмов 13.6695
1 Белорусский рубль 31.2402
1 Болгарский лев 36.2329
1 Бразильский реал 15.6547
100 Венгерских форинтов 21.1524
1000 Вон Республики Корея 54.2591
10 Гонконгских долларов 82.9830
10 Датских крон 94.9315
1 Доллар США 65.0670
1 Евро 70.8449
100 Индийских рупий 91.7309
100 Казахстанских тенге 16.7386
1 Канадский доллар 49.0332
100 Киргизских сомов 93.1985
10 Китайских юаней 91.0232
10 Молдавских леев 36.6885
1 Новый туркменский манат 18.6172
10 Норвежских крон 71.2501
1 Польский злотый 16.1971
1 Румынский лей 14.9322
1 СДР (специальные права
заимствования) 88.7065
1 Сингапурский доллар 46.9425
10 Таджикских сомони 67.1486
1 Турецкая лира 11.4498
10000 Узбекских сумов 68.8788
10 Украинских гривен 26.5295
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.8828
10 Чешских крон 27.4834
10 Шведских крон 65.7355
1 Швейцарский франк 65.0410
10 Южноафриканских рэндов 42.7560
100 Японских иен 60.0332

"AK&M" от 01.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100