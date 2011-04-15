Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 октября

Банк России установил на 2 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5884

1 Азербайджанский манат 38.3537

100 Армянских драмов 13.6695

1 Белорусский рубль 31.2402

1 Болгарский лев 36.2329

1 Бразильский реал 15.6547

100 Венгерских форинтов 21.1524

1000 Вон Республики Корея 54.2591

10 Гонконгских долларов 82.9830

10 Датских крон 94.9315

1 Доллар США 65.0670

1 Евро 70.8449

100 Индийских рупий 91.7309

100 Казахстанских тенге 16.7386

1 Канадский доллар 49.0332

100 Киргизских сомов 93.1985

10 Китайских юаней 91.0232

10 Молдавских леев 36.6885

1 Новый туркменский манат 18.6172

10 Норвежских крон 71.2501

1 Польский злотый 16.1971

1 Румынский лей 14.9322

1 СДР (специальные права

заимствования) 88.7065

1 Сингапурский доллар 46.9425

10 Таджикских сомони 67.1486

1 Турецкая лира 11.4498

10000 Узбекских сумов 68.8788

10 Украинских гривен 26.5295

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.8828

10 Чешских крон 27.4834

10 Шведских крон 65.7355

1 Швейцарский франк 65.0410

10 Южноафриканских рэндов 42.7560

100 Японских иен 60.0332

"AK&M" от 01.10.2019