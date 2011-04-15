Повтор! Группа "Черкизово" провела ребрендинг своей марки "Черкизово"

Группа "Черкизово" провела ребрендинг своей марки "Черкизово". Об этом говорится в сообщении компании.



Изменения коснулись как внешнего вида продукции, так и её внутреннего содержания. В частности, компания усовершенствовала рецептуры колбас и полуфабрикатов из свинины, а главное - сократила ассортимент бренда "Черкизово", убрав из него продукты, которые не соответствовали ожиданиям потребителей.



Обновлённая продукция под маркой "Черкизово" уже начала отгружаться в розничные сети.



Под маркой "Черкизово" выпускается более 300 наименований колбасных изделий и охлаждённой мясной продукции.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 8.4% до 3.201 млрд руб. с 2.954 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.6% до 26.681 млрд руб. с 21.421 млрд руб., валовая прибыль - на 5.2% до 7.179 млрд руб. с 6.825 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 48.9% до 4.032 млрд руб. с 2.708 млрд руб.



"AK&M" от 01.10.2019