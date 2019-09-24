ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 1 октября, в размере 70.7169 руб. против 70.3161 руб. на 28 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



28.09.19 - 70.3161 руб.

27.09.19 - 70.3834 руб.

26.09.19 - 70.5868 руб.

25.09.19 - 70.0193 руб.

24.09.19 - 70.2759 руб.





























































































































































































"AK&M" от 01.10.2019