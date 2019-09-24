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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 1 октября, в размере 64.6407 руб. против 64.4156 руб. на 28 сентября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
28.09.19 - 64.4156 руб.
27.09.19 - 64.2888 руб.
26.09.19 - 64.1873 руб.
25.09.19 - 63.7060 руб.
24.09.19 - 63.9453 руб.
"AK&M" от 01.10.2019