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01/10/2019
11:35

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0.2 процентного пункта в рамках своей продуктовой линейки. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9.4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией "Заёмщик", без данного условия - 10.9% годовых.

Оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн руб. и сроком до пяти лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте банка. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн руб. на любые цели.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 01.10.2019
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