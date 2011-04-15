ЛУКОЙЛ объявил о начале программы обратного выкупа акций

ПАО "ЛУКОЙЛ" объявило о начале обратного выкупа акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.



Срок действия программы - с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией LUKOIL Securities Limited (100% дочерним обществом компании) на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.



Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36.3 млн обыкновенных акций компании, или 5.1% её уставного капитала по цене закрытия $82.74 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



"AK&M" от 01.10.2019