"Почта России" 1 октября стала акционерным обществом

"Почта России" 1 октября 2019 года стала акционерным обществом. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", основах деятельности АО "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".



Закон о преобразовании "Почты России" был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. С этого момента была проделана масштабная работа, в которую кроме федерального почтового оператора были вовлечены Правительство РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и другие ведомства.



За прошедший год "Почта России" провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых был подготовлен проект передаточного акта. В передаточный акт в том числе включено более 27 тыс. объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центы предприятия, передаваемые создаваемому АО. Впервые в истории ФГУП сформирована привязка недвижимого имущества к земельным участкам.



Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 20 сентября подписал распоряжения, утверждающие передаточный акт и устав АО "Почта России". В форме акционерного общества со стопроцентным государственным участием "Почта России" продолжит реализацию своей социальной функции. Более 2/3 отделений почтовой связи располагаются в сельской местности. Рост качества услуг "Почты России", расширение их перечня положительно скажется на уровне жизни россиян.



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



Ежегодно "Почта России" принимает около 2.5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433.3 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3.2 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).



Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12.2 млрд руб. и составила 190.43 млрд руб. (по сравнению со 178.1 млрд руб. в 2017 году). Фактическая чистая прибыль "Почты России" в 3.5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2.7 млрд руб.



"AK&M" от 01.10.2019