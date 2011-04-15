У станций метро Сокольнической линии в Москве заработали перехватывающие парковки

Парковки со шлагбаумами, расположенные у станций метро Сокольнической линии "Филатов луг", "Прокшино" и "Коммунарка", заработали в режиме перехватывающих парковок. Об этом говорится в материалах ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".



На них действует обычный для таких парковок тариф: с 05:30 до 02:00 - бесплатно при совершении не менее двух поездок на метро или МЦК, первая из которых совершена от ближайшей станции метрополитена или МЦК, а последняя - от любой другой станции.



Чтобы воспользоваться льготой на этих трёх парковках, на въезде необходимо взять парковочный билет; совершить две поездки на метро или МЦК (первая - от ближайшей к парковке станции метро); по возвращению на парковку вставить парковочный билет в терминал оплаты, расположенный на парковке; к терминалу приложить проездной билет, по которому совершались поездки на общественном транспорте, чтобы подтвердить льготу; на выезде с парковки вставить парковочный билет в стойку выезда.



В том случае, если автомобилист не пользуется общественным транспортом, тариф стандартный: с 06:00 до 22:00 составляет 50 руб. в час, а с 22:00 до 06:00 - 50 руб. в час в течение первых 2-х часов, далее бесплатно (при непрерывной парковке).



Напомним, парковки у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Коммунарка" заработали в июне текущего года. Общая вместимость этих парковок - более 3.7 тыс. мест, из них более 370 мест - для инвалидов.



"AK&M" от 01.10.2019