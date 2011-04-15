В Зеленограде изменилась схема движения, говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Новая схема движения введена на участке в районе улицы Конструктора Гуськова. С 30 сентября 2019 года проехать по разворотной площадке "Северная" можно только в одном направлении.



Изменение схемы движения позволит улучшить движение транспорта, в том числе наземного городского.



Парковаться на данном участке запрещено.

"AK&M" от 01.10.2019