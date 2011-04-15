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В Зеленограде изменилась схема движения, говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Новая схема движения введена на участке в районе улицы Конструктора Гуськова. С 30 сентября 2019 года проехать по разворотной площадке "Северная" можно только в одном направлении.
Изменение схемы движения позволит улучшить движение транспорта, в том числе наземного городского.
Парковаться на данном участке запрещено.
"AK&M" от 01.10.2019