Аэродром в Балашихе прекратил незаконное взимание платы с застройщиков и сообщил о проработке соглашения с правительством Московской области о переводе услуги согласования строительства на его территории в онлайн-форму. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Напомним, в ФАС России поступили обращения, в том числе от Министерства строительного комплекса Московской области, с информацией о наличии административных барьеров при согласовании размещения объектов капитального строительства в зонах аэродромов Подмосковья.



"В ходе разбирательства были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ" (аэродром Черное, г. Балашиха, Московская область)", - уточнил заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Давид Акопян, цитируемый в сообщении.



При выдаче согласования строительства объектов капстроительства на приаэродромной территории администрация аэродрома незаконно взимала плату за проведение экспертной оценки влияния объекта на параметры воздушного пространства, что нарушало действующее законодательство.



"Так застройщикам навязывались невыгодные и ничем не предусмотренные условия. Аэродром исполнил один из пунктов предупреждения ФАС России и прекратил взимать плату", - пояснил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев.



Также в настоящий момент администрация аэродрома прорабатывает второй пункт предупреждения, разрабатывая Положение о порядке согласования проектирования и реконструкции объектов на приаэродромной территории.



"В период с 2017 по 2018 год аэродром незаконно получил около 14 млн руб. за более чем 500 экспертиз, платность проведения которых не предусмотрена законодательством. В числе "пострадавших" такие организации как "Лидер Девелопмент", ГК "ПИК", "Центрстрой", "Гранель", "ДСК" и другие компании и физические лица. Отмечу, что обращения, на основании которых аэродрому было выдано предупреждение, поступили от физических лиц и Министерства строительного комплекса Московской области. Мы призываем компании активнее защищать свои права и обращаться в ФАС, - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. - Кроме того, аэродром "Черное" сообщил, что в инициативном порядке готовит соглашение с Правительством Московской области о переводе услуги согласования строительства на его территории в онлайн-форму".



"AK&M" от 01.10.2019