Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" запланирована на 3 октября

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с международным экипажем (командира ТПК Алексея Овчинина (Россия), бортинженера Ника ХЕЙГа (США) и участника космического полёта Аль Мансури Хаззаа (ОАЭ)) запланирована на 3 октября. Об этом сообщила Росавиация.



В соответствии с программой полёта МКС, расчётное время посадки - в 13:59:47 MSK. Посадочной комиссией пригодным для проведения поисково-спасательных работ признан т.н. 6-й район, расположенный к юго-востоку от города Жезказган, Карагандинской области Республики Казахстан.



Для обеспечения посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" в пределах основного полигона Росавиация планирует задействовать: три самолёта, десять вертолётов; шесть поисково-эвакуационных машин; 14 единиц вспомогательной техники; развертываются четыре пункта управления.



Готовность и расстановка сил и средств поиска и спасания должны обеспечить поиск спускаемого аппарата, оказание медицинской помощи и эвакуацию космонавтов во всех расчётных вариантах посадки, как по управляемой, так и по баллистической схеме спуска.



Нести вахту на МКС продолжит 61 основная экспедиция в составе: командир - Лука Пармитано (Италия); бортинженеры, Александр Скворцов (Россия), Олег Скрипочка (Россия), Джессика Меир (США), Кристина Кук (США), Эндрю Морган (США).



Поисково-спасательное обеспечение посадки корабля "Союз МС-12" организовано Федеральным агентством воздушного транспорта с привлечением сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, госкорпорации "Роскосмос" и Федерального медико-биологического агентства.



"AK&M" от 01.10.2019