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01/10/2019
14:51

ФНС начала приём расчётов по НДФЛ

В ФНС 1 октября 2019 года стартовала кампания по приёму от работодателей расчётов по форме 6-НДФЛ и расчётов по страховым взносам за девять месяцев 2019 года. Об этом говорится в сообщении службы.

Правильность заполнения обоих типов расчётов можно проверить с помощью программ TESTER и "Налогоплательщик". Программы обновлены в соответствии с требованиями, вступившими в силу с 1 января 2018 года. Так, в них интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчёт по страховым взносам будет считаться непредставленным.

Отмечается, что 30 октября - последний день для представления расчёта по страховым взносам, а 31 октября - расчёта по форме 6-НДФЛ. Если отчётность не будет представлена в течение 10 дней по истечении установленного срока, это повлечёт приостановление операций по банковским счетам плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.

"AK&M" от 01.10.2019
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