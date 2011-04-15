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01/10/2019
17:51

В РФ вступил в силу закон об ограничении размещения хостелов в жилых домах

В РФ вступил в силу закон об ограничении размещения хостелов в жилых домах - закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Закон был принят Государственной Думой 4 апреля и одобрен Советом Федерации 10 апреля.

Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно теперь только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд.

В соответствии с действующим законодательством, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

Кроме того, должен быть отдельный вход.
Как подчеркнула председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах был поддержан президентом РФ. "Это в интересах граждан. Это очень хорошо", - сказала она.


"AK&M" от 01.10.2019
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